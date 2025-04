Austericidio, muy diplomáticamente

El periodista y activista cercano a la 4T había recibido la grata noticia: la presidenta lo nombraría embajador de México en uno de los países más cotizados de Europa. Lo comunicó dentro de su familia, avisó a sus jefes en los distintos empleos que tiene, esparció la noticia entre amigos y compañeros de trabajo. Era cosa de semanas. Han pasado seis meses. En la cancillería le dicen que no hay dinero para la mudanza.

Aunque no se trata de una embajada estratégica, su caso no es anecdótico.

Fuentes oficiales comparten que la presidenta tenía en sus planes relevar de su cargo a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Salía carísimo. La ley mexicana prevé una serie de prestaciones (menajes) para quienes dejan un puesto de esa categoría y para quienes lo van a ocupar. No había dinero para sufragar el cambio, así que no se hizo: se quedó Moctezuma, con quien no había ninguna animadversión, sencillamente buscaban un cambio de aires.

No son los únicos casos: ha trascendido que además de que no hay dinero para los menajes, hay menajes atorados o retenidos por falta de pago.

En el momento más estratégico de los consulados de México en Estados Unidos por el embate de Trump, el reporte de los trabajadores diplomáticos de nuestro país es que los está matando la austeridad que empezó López Obrador y continuó la presidenta Sheinbaum. Las quejas llevan meses en los pasillos del mundo diplomático. Y ya empezaron a reventar: el pasado viernes se declararon en paro de labores por falta de pagos los trabajadores del consulado de México en Sacramento, California, que atiende a una comunidad de decenas de miles de paisanos perseguidos por las políticas de Trump.

Pero se sabe que en un sinnúmero de embajadas y consulados se han reportado problemas para pagar desde las rentas de las casas de los diplomáticos o de las oficinas, hasta los recibos de luz, agua, gas, arrendamiento de vehículos y hasta consulados móviles que dan servicio a las comunidades mexicanas más alejadas de las zonas urbanas.

Mientras tanto, en la mañanera el discurso oficial es que se han reforzado presupuestalmente los consulados, y que nada les faltará para atender a los paisanos. Sacramento demuestra que es una mentira.

Presupuestalmente, para el gobierno de México se acabó la fiesta. López Obrador endeudó al país en 6 billones de pesos nada más el año pasado. Gastó más de lo que ingresó. Esto representa el 6% del PIB. La presidenta Sheinbaum se propuso bajar el déficit presupuestal a 4.5%. Para eso hay que recortar. Y se va a sufrir. Porque en el sexenio pasado se tiró mucho dinero (y se robó un tanto). Pero la doctora Sheinbaum no lo puede decir porque la segunda persona que más se benefició de ese tiradero fue ella: se volvió presidenta. Así que, sin confesarnos quienes ensuciaron, ahorita está tratando de recoger: la Megafarmacia ya es oficialmente una bodega, Mexicana tiene la mitad de aviones, Segalmex desapareció, etc.

