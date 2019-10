10 bombas de tiempo para AMLO por Culiacán

1.- ¿Hay molestia en las Fuerzas Armadas? ¿Están enojados soldados, marinos y guardias con el presidente, con su Comandante Supremo? ¿Están hartos de que no los dejen responder, de que la orden sea aguantar la humillación, que suelten a un icónico detenido, que aparezca en una foto con el uniforme militar? ¿Hierve la tropa? ¿O por qué el Ejército se deslinda del fracaso del operativo de Culiacán en dos videos semioficiales?

2.- Este es un presidente que ha mostrado más empatía con los victimarios que con las víctimas. ¿No va a ofrecer disculpas por poner en riesgo la vida de la gente de Culiacán a consecuencia de un operativo desastroso? El viernes que lo entrevisté en W Radio, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se disculpó. Gesto reconocible. ¿Y los demás? ¿El presidente no se disculpará a nombre de su gobierno? ¿Por qué presume tanto la administración federal sus disculpas por episodios infames que sucedieron hace 50 años y no es capaz de pedir perdón por el que sucedió la semana pasada?

3.- Déjese las disculpas. ¿Y las condolencias? El presidente no ha ofrecido ninguna por los soldados y policías caídos en Culiacán, y prácticamente a largo de todo su gobierno ha sido parco en solidaridad con los deudos de uniformados que han perdido la vida.

4.- ¿Por qué, a cinco días del desastre, sigue sin existir una explicación oficial, única, coherente y sin contradicciones sobre qué pasó? La foto de Ovidio, la supuesta detención también de Iván Archivaldo, el video de los militares conviviendo con sicarios, ¿hubo contacto o negociación entre el cártel y las autoridades (el secretario de la Defensa confirmó en la conferencia que hubo siete soldados retenidos y luego liberados)? ¿Cómo murió el soldado de Veracruz? ¿Corresponde a él el video que circula en el que sicarios asesinan a un uniformado frente a un bloqueo? ¿En serio iban a detener al hijo del narcotraficante más poderoso en la historia de México y no avisaron a sus superiores? ¿En serio no llevaban orden de cateo?

5.- ¿Contribuyó a este desastre la decisión de este gobierno de marginar a la Marina de operaciones especiales que en el pasado realizó con éxito? ¿De desmantelar al Cisen? ¿De desmantelar a la Policía Federal?

6.- Por años el presidente dijo que los responsables de la violencia eran los de hasta arriba. Hoy que le estalla en las manos Culiacán, optan por despedir ¡al director del penal local!

7.- ¿Cuál es realmente la estrategia contra la violencia? ¿Ir por las cabezas de las organizaciones criminales, como en el pasado? ¿Patear el avispero a lo puro tonto, como en el pasado? ¿Mandar un despliegue de miles de elementos cuando hay una crisis de inseguridad en un municipio, como en el pasado?

8.- ¿Va a seguir el presidente volando en aviones comerciales y quedando incomunicado por horas? No tiene que usar el suntuoso avión presidencial. Puede usar los de diez-doce pasajeros que tiene la Fuerza Aérea, con internet y comunicación satelital.

9.- ¿Seguirá tratando con más rudeza a periodistas y críticos, que a líderes de cárteles? ¿Seguirá suavecito con los delincuentes e implacable con los ciudadanos enojados porque no les llegan medicinas o no hay doctores? ¿Seguirán siendo mezquinos con sus opositores pero pidiéndoles apoyar sin mezquindades al presidente frente a crisis como esta? ¿Seguirá la hipocresía de proclamar "amor al prójimo" cuando no hay día que no calumnie, agreda o insulte a quienes no coinciden con él?

10.- ¿Será Culiacán el punto de inflexión del gobierno de AMLO, como lo fue Ayotzinapa para Peña Nieto?

