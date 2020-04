Otra carta dirigida a AMLO. (¿Qué pasaría si…?)

Estimado Presidente: Después de escuchar su mañanera de ayer en la que anunciaba recortes y más recortes al presupuesto y que va a gobernar este año con un presupuesto literalmente franciscano, no me queda otra que quitarme el sombrero ante usted y sus ministros por vivir una vida de un monje budista en el Tibet.

Se requiere de mucho valor para proponerlo y de mucho valor para llevarlo a cabo. Sin embargo presidente, sigo sin explicarme el porqué llegó a este extremo cuando el gobierno anterior le guste o no le guste, le había dejado un país sano en sus finanzas.

Le dejaron un país con 2% de desempleo no como ahora que es más del 6% y desgraciadamente contando.

También le dejaron un país como el sexto más visitado en el mundo, no como actualmente que ocupamos el décimo lugar. Y así me puedo seguir.

Entonces mi querido presidente, con todo respeto, le tengo unas preguntas que le pueden servir para una reflexión en el futuro.

Comencemos:1.- El famoso aeropuerto de Texcoco: Sr. presidente: ¿qué hubiera pasado si en lugar de hacer su consulta con gentes que NUNCA viajan, la hubiera hecho con gentes que sí viajan? Y ¿qué hubiera pasado si la procuraduría hubiera perseguido a las empresas corruptas que según usted estaban en la construcción del aeropuerto y se la hubiera concesionado a empresarios mexicanos honestos?

Yo sé la respuesta y se la comparto: Se hubiera AHORRADO 145,380 MILLONES DE PESOS de pago a los tenedores. Se hubiera AHORRADO MAS DE 30 MIL MILLONES DE PESOS DE PAGOS A LA FIBRA E. Se hubiera AHORRADO PAGARLE A LOS CONTRATOS CANCELADOS 78 MIL MILLONES DE PESOS (que probablemente incluían a varias empresas “corruptas”).

2.- ¿Y si le sumamos otros 307,580 MILLONES para SU REFINERÍA EN DOS BOCAS? 3.- ¿Y si le sumamos otros 346 MIL MILLONES DE PESOS QUE PERDIÓ PEMEX EL AÑO PASADO?

4.- ¿Y si le sumamos otros 139,072 MILLONES DE PESOS para otra obra innecesaria como el Tren Maya? 5.- ¿Y si le seguimos sumando otros mil MILLONCITOS DE PESOS para la COMPRA O CONSTRUCCION DE 2 ESTADIOS DE BEISBOL?¿Se imagina? Y por falta de espacio, Sr. presidente, tengo que hacer el siguiente resumen: Con todo respeto: Usted ha TIRADO A LA BASURA MAS DE ¡¡¡1 BILLÓN, 47 MIL 032 MILLONES DE PESOS!!! ¿Se imagina lo que hubiera hecho con ese dinero? Un aeropuerto de 1er mundo y calidad mundial. Equipos médicos de última generación para combatir el Covid-19. Y un sin fin de programas que hubieran beneficiado a TODOS LOS ESTADOS.

Además de otorgarles el apoyo a los empresarios para que mantengan abiertas sus fuentes de empleo. Sí, Sr. Presidente, apoyos entre el 2.5 % y 6% del PIB, que Alemania, Italia, Rusia, China y Estados Unidos le han brindado a sus empresarios. No el vergonzoso 0.6% del PIB que usted le está ofreciendo a los miniempresarios.

También, tendría recursos para rentar un avión para ir a Osaka a la reunión semestral del G-20. Etc. etc. etc. ¡LE HUBIERA ALCANZADO PARA TODO!

Pero en fin Sr. presidente. Usted se decidió por llevar a cabo sus caprichos y sin querer queriendo, frenó el desarrollo de todo el país.

¡Qué lástima! México no lo merecía. P.D. Sr. Presidente: ¡¡Se me olvidó incluir los 750 MIL MILLONES DE PESOS QUE EL BANCO DE MÉXICO NOS ACABA DE INYECTAR PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO DE NUESTRA ECONOMÍA Y LOS 1,500 MILLONES DE PESOS QUE LOS EMPRESARIOS LE REGALARON PARA SU RIFA DEL AVIÓN NO AVIÓN!!

