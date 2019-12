Carta dirigida a una Morena gorda (Grrr… ¡las malditas redes sociales!)

Mi nada estimada Morenota: No tienes idea cómo estoy odiando las redes sociales. ¡No sabes! Ni tampoco sabes cómo me odio por haber caído en las trampas con estas famosas páginas web.

Y para que mis lectores sepan por qué estoy de pésimo humor, les platicaré lo que nos pasó. Para variar y como muchos de ustedes hacen, estaba en la holgazanería viajando por la red. Todo iba muy bien. Mi café, galletitas y buena música. De repente sin querer queriendo, caigo en una de esas famosas páginas para conocer mujeres y salir con ellas. ¿Y cuál fue mi sorpresota? ¡Me encontré una foto con un mujerón de unos 32 años, morena, con unos senos que te desmayas, pelo suelto y largo, sin maquillaje y con la sonrisa del millón de dólares! Me dije a mí mismo: ¡“Charlie Brown, a esta morenaza la tienes que conocer”! Así que sin importarme nada, nos empezamos a escribir.

Me platica que nació en Tabasco, que estudió Leyes en la UNAM, que trabajaba en un buffet internacional de abogados, soltera, que le encanta viajar en Business Class, quedarse en los mejores hoteles, le encanta el cine y el teatro y que odiaba la política. Que vio Nosotros los Nobles, Mentada de Padre, Club de Cuervos ¡¡y que le encantó!!

Obviamente que a este encanto de mujer, la invité a tomar un café. Aceptó y quedamos de vernos en Polanco a las 5 de la tarde. Y aunque le pregunté varias veces su nombre, me pidió que nada más le dijera Morena. Que Morenita le sonaba un poco cursi. Y finalmente, llegó el día.

Me dijo que iba llevar una rosa en la mano para que la reconociera. Que ella me conocía y que iba a llegar directamente a mi mesa. Yo, muy emocionado, la esperé desde las 4:45 sentado en mi mesa. Y aunque estaba clavado con mi whats, cada minuto y medio volteaba a buscarla. 5 de la tarde en punto y…. ¡Morena llegó!

¡Madre mía! ¡Válgame Dios! ¿Qué creen que pasó? ¡¡¡Que Morena no era la de la foto!!! Morena resultó ser una gorda de unos 108 kilos, con pantalones de mezclilla, una blusa con un escote del tamaño de la Muralla China, sobremaquillada y con su pelo pintado de ¡azul y naranja! ¡Les juro que era un verdadero monstruo!

Ni hablar, me dije. “Pídete un café, mi Charlie, y sales corriendo”. ¿Y qué creen que pasó? ¡¡Que Morena pidió: una malteada de vainilla y una hamburguesa con doble carne y doble queso!!

Ni hablar, me puse a platicar. Le pregunté: “¿por qué la foto fake?”. Me contestó que no era fake. Y me soltó una serie de mentiras y excusas. Le pregunté si realmente era abogada. Me volvió a mentir. Que era secretaria en una tintorería muy famosa en la Colonia Roma.

Le pregunté por cuál partido votó y me dijo que Morena. Y le pregunté: “¿por qué por Morena?” Por que así se llamaba. Y mientras masticaba su hamburguesa, pidió un helado. Le pregunté por qué no me había dado su nombre y me contestó que se lo cambió y que le da pena.

Me platicó de sus hermanos Mario, Ricardo y Rosario. Que siempre se han peleado y que eran muy ambiciosos. Pero que gracias a los abrazos de su mamá, eran ¡¡¡felices felices felices!!!

Que la más simpática de su familia era por mucho su primita Claudita. Así, siguió mintiendo y mintiendo contando historias de ciencia ficción, hasta que por fin llegó la cuenta.

Me juré nunca volver a meterme a esa página.

P.D. Sra. Sheinbaum: La semana pasada, mandó a toda su fuerza policiaca para atender el caso de una señora de 27 años que se fue toda la noche de juerga con sus amiguitos. En 32 semanas, no ha hecho nada para aclarar el asesinato de mi colaboradora Ely Gutiérrez. ¡32 semanas! ¡Vaya INEPTITUD!



[email protected]