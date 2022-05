Carta dirigida a Pinocho (Ya valiste… Andrés Manuel te destronó caminando…)

Prólogo 1: A todos ustedes queridos amigos, mil, mil gracias por su apoyo total en Atypical Te Ve. Durante el mes de abril, Atypical Te Ve logró… ¡¡¡35 MILLONES DE VIEWS!!! Son lo ¡¡¡MÁXIMO!!!

Estimado Pinocho: No manches… nuestro adorado Andrés Manuel ya te fregó. Tus mentiras comparadas con las de Andrés Manuel, ya valieron. Pero no creas que por poco…

¡No, Pinocho! ¡¡Te superduper noqueó!!

Fíjate Pinocho que antier entrevisté a Luis Estrada, un extraordinario politólogo, empresario y colaborador de Atypical Te Ve para un programa de Platicando Con…

Luis decidió llevar en su empresa de Comunicación Política, un estudio de las falsedades y engaños de nuestro jefe máximo en su show de las Mañaneras. En su libro “El Imperio de los Otros Datos”, Luis nos lleva de la mano para que conozcamos la cantidad de mentiras y engaños en que Andrés Manuel y su excelso partido llamado MoreNARCOS nos han pretendido engañar.

Pinocho: Te juro, que lo que te voy a platicar, son las puras NETAS. Y por favor, mi querido amigo, no te desmayes cuando termine mi Carta. ¿Estás listo?

Ahí te van. Comencemos con el rating del programa: Solamente 5% de sus 9 millones de seguidores en Facebook lo ven. O sea, unos 400 MIL fans. Pero… ¿qué crees? Esos fans, NO la ven toda. El promedio de aguante de sus leales fans, son de aproximadamente 2 minutos con 6 segundos. ¿Y después?, ahí se ven.

Sigamos: El número ACUMULADO DE FALSEDADES, INEXACTITUDES Y MENTIRAS DICHAS POR NUESTRO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA en sus 848 MAÑANERAS hasta el día de ayer, fueron….

Pinocho… ¿ESTÁS SENTADO?

Ahí te va… ¡¡75,000 MENTIRITAS!!

O sea, Su Majestad nos MIENTE en cada mañanera un promedio de 93 VECES. Y si dividimos estas 93 MENTIRAS AL DIA entre 2 horas que es el promedio de duración de su show, entonces, veremos que nuestro Gran Rey de Chocolate, nos miente, ¡¡46 VECES POR HORA!!

¿Qué tal, eh? ¡¡¡UNA MENTIRA CADA MINUTO Y MEDIO!!!

Y sabes, Pinocho, ¿cuántas veces ha sacado su pañuelito blanco para recordarnos que ya se acabó la corrupción? ¡¡¡30 VECES!!!

Y ¿sabías que desde abril de 2020, nuestro querido amigo ha afirmado MÁS DE 25 VECES QUE LA PANDEMIA YA SE HABIA DOMADO??

Y agárrate mi querido Pinocho, que aún no he terminado: ¿sabías que, desde el 24 de junio DEL AÑO PASADO, Su Majestad, acompañado por toda la Corte de INEPTOS que gobiernan nuestra ciudad, nos había prometido que la Línea 12 del Metro estaría circulando en el mes de junio de este año? ¿Y sabías que hoy jueves 19 de mayo del 2022 se confirmó que no lo estará?

¿Y también sabías que en diciembre de 2020 nuestro líder espiritual nos había jurado que nuestro sistema de salud lo iba envidiar Dinamarca? Pues, ¿qué crees? Na-nai. Nos van a mandar ilegalmente doctores medio esclavos de La Habana.

Y, para terminar: ¿sabías que nuestro jefe de las Fuerzas Armadas nos JURÓ EN SU CAMPAÑA ELECTORAL QUE NO IBA A TIRAR NI UN ÁRBOL? ¿Pus qué crees?

Pinocho querido, te doy un consejo: Que Gepeto te vuelva a construir con madera mexicana de Macuspana. Igual y ahí si le vuelves a ganar…