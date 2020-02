Carta dirigida a Moreno(“Yo no fui, fue Teté”... )

Estimados Morenos: Debido al desprecio que le tienen a las causas femeninas, para mí desde hoy ustedes se llamarán Moreno.

“El partido que JAMÁS APOYARÁ las causas justas de las mujeres”.

Y como bien dice mi amigo Daniel Capuano, su 4T no es LA 4T sino EL 4T.

Así que por favor manden a hacer su nuevo logotipo con la O ya que la palabra Morena les quedó MUY GRANDE.

El motivo de mi Carta Semanal es para SUPLICARLES que por favor dejen de tomarnos el pelo, de mentirnos y de echarle la culpa a los otros.

Les juro que esa estrategia de “Yo no fui, fue Teté” ya nos aburrió.

No es posible que después de casi año y medio de gobierno, en todo este tiempo, ustedes no hayan aceptado sus errores cometidos.

No es normal que todo lo malo que les ha pasado, haya sido culpa de Peña, Calderón, Trump, Pepito, El Chapulín Colorado, La Chilindrina, Memín Pinguín o la Bruja Escaldufa.

No es normal que repitan su estrategia día a día creyendo que el pueblo “sabio” es idiota y se traguen sus mentiras.

Y para que mis queridos lectores sepan de lo que estoy hablando, se las voy a recordar:

“Vamos a crecer 4%” Ajá.

“El pueblo bueno en una magistral consulta, no quiso el nuevo aeropuerto”. Meses después: “Bueno la verdad fue que había mucha corrupción”. Meses después: “Texcoco se inundaba”. “Es mejor Santa Lucía”. Meses después: “Nos va a salir MUY BARATO porque el ejército lo va a construir”.

“El avión ya se va a vender”. Meses después: “El avión no se va a vender.. Se va a rifar…”

Otra: “El Sr. Bartlett es un encanto”…

Otra: “¡Claro que hay medicinas”! Meses después: “Bueno… no todas”. Días después: “Bueno, pero MUY PRONTO van a llegar las medicinas para los niños con cáncer”.

Sobre la inseguridad: “Vamos muy bien”. “Es culpa de Peña y Calderón”. “Estamos mejor que Nunca”. “Trump no manda aquí”.

Sobre el 9 de Marzo: “No es un movimiento importante. Es un movimiento organizado por nuestros enemigos los conservadores y los partidos políticos de la oposición”.

Y la mentira de Mario Delgado: “Estamos preparando con toda transparencia la elección de los 4 nuevos consejeros del INE”.

Y las 2 últimas: “Soy presidente de TODOS los mexicanos”. “ADORO A LOS EMPRESARIOS”·

Y ¿cuál ha sido la verdad? Decrecimos a MENOS 0.1%. El gobierno federal va a pagar por el NAIM y Santa Lucía el DOBLE de lo que hubiera costado el NAIM. En la construcción de Santa Lucía, al día de hoy, trabajan el 10% de soldados y el 90% de obreros SIN SEGURO SOCIAL. El avión NO se vendió. La rifa del avión No será del avión. Por supuesto que sigue SIN HABER medicinas. La inseguridad es la PEOR DE LA HISTORIA DEL MÉXICO MODERNO. El Sr. Bartlett... no es un encanto. Marzo 9 es genuino y ciudadano.

Y Mario Delgado SÍ mintió. Ahí está metido un bufón de nuestro presidente llamado John Ackerman para manipular esa elección. Y el presidente Trump sí es nuestro jefe, lo que él dice... nuestro presidente obedece. El presidente no es presidente de todos los mexicanos. El presidente es presidente de los chairos. (Lo que eso signifique). El presidente NO adora a todos los empresarios.

Morenos mentirosos: ¿Verdad que desde que se inventaron las excusas se acabaron los … ? (Ya saben quién).



