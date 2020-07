Carta dirigida a Morena (Ustedes ganaron, pero… México perdió)

Prólogo 1: ¿Qué es más ostentoso? ¿Vivir en un Palacio? O… ¿Vivir en una casa-cabaña en Los Pinos? Ahí se las dejo….

Estimada Morena: Ayer celebraron el segundo aniversario de la elección que ganaron con un histórico 53%. Una elección democrática, limpia y bien ganada.

Les tengo que admitir que por supuesto yo no voté por Andrés. Yo voté por Meade y estoy seguro que México se perdió la posibilidad de ser gobernado por el que hubiese sido el MEJOR PRESIDENTE de nuestra historia.

Pero como esa teoría nunca la vamos a conocer, mejor regreso al tema de mi Carta Semanal: su triunfo.

Lo primero que me viene a la cabeza es ¿qué están celebrando? Hablo en serio.

¿Están celebrando qué estemos en bancarrota? ¿Celebran que tengamos 12 millones de mexicanos desempleados? ¿Celebran que los niños con cáncer se estén muriendo por su culpa?

¿De verdad están muy contentos que nuestros marginados cuenten con el PEOR servicio médico de nuestra historia?

Neta, ¿creen que es justo?

¿Están felices porque los enfermos de Covid-19 se estén muriendo en el piso de los hospitales del Seguro Social por que no hay camas disponibles como el caso de un hospital en Veracruz?

¿Están muertos de risa porque el Dr. MAS INEPTO Y MENTIROSO de nuestra historia el Dr. López Gatell esté FRACASANDO contra la lucha del Coronavirus y que todo el mundo se burle de nosotros por las idioteces que este Dr. está haciendo?

¿De verdad ustedes creen que es un éxito que el presidente López Obrador se haya gastado TODO el ahorro que Peña Nieto y Felipe Calderón le dejaron en caja en puras idioteces?

¿De verdad celebran que en lugar de tener un ecosistema limpio tengamos un ecosistema del siglo pasado contaminando a sus hijos? ¿ Ustedes creen que debemos aplaudir a nuestro gobierno por la construcción de una refinería o una estación de camiones en Santa Lucía o un Tren Maya que destruya nuestro ecosistema ?

¿Y ustedes celebran que México sea un país que salió de la lista de los 25 mejores países del mundo para invertir?

Me imagino que están celebrando como locos a nuestro secretario de Seguridad por romper el récord HISTORICO de mayores crímenes en nuestra historia en solamente 18 meses. Y supongo que deben estar brindando porque finalmente controlaron la corrupción. Así es, mis queridos amigos, ahora la corrupción se da nada más entre el gabinete de Andrés y sus amigos. Dando contratos sin licitaciones etc. etc.

Como también aplauden a Virgilia Andrade Sandoval y a su marido el excelso Dr. John Houses por su enorme transparencia y honestidad.

Como también estoy seguro que aplauden de pie a los tres PEORES GOBERNADORES DE MÉXICO. Al de Morelos, Baja California y Puebla. Obviamente los 3 de su excelso partido.

Señores de Morena: Pudiera escribirles tres Cartas Semanales más. Pero la verdad, no valen la pena.

Y para terminar les recomiendo una cosa: Tengan un poco de vergüenza y pónganse a llorar en lugar de reír.

Porque gracias a ustedes y en un segundo lugar muy distante al Covid-19 nos llega la PEOR RECESION DE NUESTRA HISTORIA. El mayor desempleo en nuestra historia. La mayor violencia en nuestra historia. Y el mayor divorcio de nuestra historia entre el Sector Privado y el Sector Público.

Señores de Morena:

Son ustedes por mucho EL PEOR PARTIDO de la historia de México.

Porque a diferencia de ustedes el PRI, el PAN y PRD saben gobernar.

Y para concluir:

Les deseo de todo corazón que —por el bien de México— la sociedad les gane el próximo junio y pierdan la mayoría en el Congreso.

Solamente así se salvará México.

[email protected]