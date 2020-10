Carta dirigida a mis estimados lectores. (No sé qué escribir)

Prólogo 1: Le deseo pronta recuperación a nuestra Jefa de Gobierno, la Sra. Claudia Sheinbaum, y a todos los miles de compatriotas infectados por el maldito Coronavirus. Ojalá ¡se recuperen pronto!

Prólogo 2: Jamás Francia ha dejado morir a miles de sus ciudadanos, esos no son nuestros valores.

Emmanuel Macron, Presidente de Francia).

Mis Estimados Lectores: ¿No les ha pasado alguna vez que cuando tienen la obligación de escribir un reporte en su trabajo, una tarea o un anuncio, no se les ocurre nada? Pues a mí sí me ha pasado más de una vez. Y justamente hoy es lo que me está pasando. O sea… ¡Ni idea!

Me siento frente a mi computadora para escribirles mi artículo semanal, y nada más ¡¡NO SE ME OCURRE NADA!! Después de pensar un largo rato, me dije a mí mismo: “Mí mismo ¿por qué no le escribes tu Carta a Mario Delgado?”

¿¿A Mario Delgadoooooo??, respondí. ¿¿El nuevo presidente de Morena?? ¿El lamebotas de nuestro presidente? ¿Ese mediocre que ha manejado EXACTAMENTE EL MISMO DISCURSO desde que militaba en el PRD? No. A él no pienso dedicarle ni una palabra y menos una carta. (Aunque aquí entre nosotros, le deseo de todo corazón que en 2021, Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados). Sería la mejor noticia para nuestro país.

Luego me vino otra persona a la cabeza que vi en video en las redes. Una senadora por cierto también de Morena que cuando votó a favor de que nos quiten a nosotros los mexicanos los fondos de los 109 fideicomisos, ella votó con una sonrisa diciendo literalmente lo siguiente: “Lucía Trasviña. A FAVOR ¡CABRONES!”. Termina su voto y sus compañeritos de bancada le aplauden a rabiar y la festejan con chiflidos. Me dije: Carlos, “¿cuánto puedes escribir sobre esta cabrona?” La verdad nada. ¡Chin!, ya se me fue otro tema.

Oye mi Carlos, ¿y si hablamos de la marcha del sábado pasado? ¿Cuál? ¡La del millón de gentes que fue a apoyar a nuestro presidente! Pero si nada más fueron como seis mil acarreados. Mmmmm….

Pues seguí pensando. ¡Ya sé! ¡La madriza que le puso el PRI a Morena en Hidalgo y Coahuila! No… Esa noticia es vieja.

¡Y si escribimos sobre la renuncia de Poncho Durazo a la Secretaría de Seguridad para irse de candidato a gobernador de Sonora! No sé. ¿Por? Porqué también tendríamos que hablar de Ana Guevara que también se va de candidata a Sonora. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. Porque Poncho se va cargando en sus espaldas el récord histórico de más violencia en la historia moderna de México.

Violencia que jamás pudo con ella. ¿Y Ana? Se va antes de las Olimpiadas. ¿No se supone que controlar la delincuencia a nivel nacional es mucho más importante que una gubernatura? Y…

¿No se supone que el éxito de México en Tokio era superprioritario para este gobierno y que por eso habían puesto a la excampeona mundial y medalla de plata olímpica? Sí. ¿Y entonces? Piensen lo que quieran…

¿Y si hablamos de la alianza de los 10 gobernadores contra López Obrador? Es un buen tema, pero la verdad, no va a pasar nada. Nuestro presidente que es un genio para el atole con el dedo se los va a dar y van a ver que no va a pasar absolutamente nada relevante. Por mí, ojalá y pasara algo. Pero creo que no.

¡Ya se me ocurrió! Voy a dirigirles mi Carta Semanal a todas y todos los políticos de Morena que les está dando el Covid-19. ¡Gran idea! Sin duda. Puedo hablar de la irresponsabilidad de esta bola de dirigentes que se creen Supermujer o Superman y que ni usaban cubre bocas ni mantenían la sana distancia, gracias a los sabios consejos del otro lamebotas del presidente, el Sr. López Gatell.

¡Gran Tema! ¡A iniciar la Carta! ¡Chin!… ¿Qué creen? ¡Se me acabó el espacio!