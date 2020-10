Carta dirigida a los últimos 5 expresidentes. (Gobernaron mucho mejor que AMLO)

Estimados Expresidentes: Siempre es un placer saludarlos. Sobre todo, cuando a su colega —el presidente actual— se le ocurrió la gran IDEOTA de hacer una consulta popular para ver si el “pueblo bueno” aprueba que se les enjuicie por sus corrupciones, y metidas de pata que tuvieron durante su sexenio.

Me queda claro que ninguno de ustedes fue una palomita blanca en su gobierno.

Está clara la corrupción de Peña Nieto y sus secuaces. Está clara la guerra de Calderón contra el narco. Las ocurrencias de Fox. El “error de diciembre” y el permiso de Zedillo para que López Obrador contendiera por la Jefatura de Gobierno con una credencial de elector de Tabasco, con lo cual no podía LEGÍTIMAMENTE competir en esa elección. Y por supuesto el inicio del TLC, el inicio del EZLN, etc. etc., de mi tocayo Salinas.

Pero a pesar de todo esto, les voy a compartir a mis estimados lectores datos que investigué y que están a la vista de todos ustedes en todos los archivos públicos.

Para hacer muy fácil esta comparación los de ANTES son ustedes y el de AHORA es AMLO.

Comencemos:

ANTES.- Licitaciones. AHORA.- Son asignaturas directas a sus amiguitos.

ANTES.- Capos Detenidos. AHORA.- No detienen al Chapito y hasta se echan un cafecito con su mamá.

ANTES.- Relativa Libertad de expresión. AHORA.- Nos dan con todo en cada mañanera.

ANTES.- La OCDE nos calificaba en el lugar 27 EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. AHORA.- ¿Están sentados? Ocupamos el lugar 36 de… ¡36!

ANTES.- Según Inegi, 64.5% de los mexicanos, se sentía INSEGURO. AHORA.- Es 72.9%.

ANTES.- Misma encuesta del Inegi reporta que 25.3% de los mexicanos, no contaba con algún sistema de atención pública. AHORA.- 29.6%

ANTES.- El 21.4% afirma no hay sanción a los delitos. AHORA.- El 28.3% opina lo mismo.

ANTES.- En el último año de Peña, 28 homicidios por cada 100 mil habitantes. HORA.- 62 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

ANTES.- Con Peña Nieto, nuestra calificación crediticia según Fitch, Standard and Poor's y Moody's, era BBB+. AHORA.- Estas calificadoras nos bajaron a BB- y nos colocaron como PAÍS DE RIESGO PARA INVERTIR.

ANTES.- Nos llevábamos de pelos con España, El Vaticano y Austria. AHORA.- Estos países nos quieren mucho, pero odian a López Obrador y Sra.

¡Ya me entienden por qué ustedes fueron mejores gobernantes que los trapecistas de la T de 5ta. perdón de 4ta.!

Ahora los invito a un ejercicio BIPOLAR de los SEGUIDORES de Morena. Se van a reír mucho.

En 1990, atacaban a Bartlett. Hoy… lo defienden.

En 2012 se burlaban de Peña Nieto porque no hablaba inglés. Hoy… defienden a AMLO porque tampoco lo habla.

En 2015 le mentaron la madre a Peña Nieto por haberse reunido con Trump. Hoy… aplauden a AMLO porque él se reunió como perrito faldero de Trump en Washington.

Y por último: En 2007 y 2013 criticaron el bajo crecimiento económico de Calderón (2.4%) y de Peña (1.4%). Hoy… justifican el decrecimiento de -10% de AMLO.

Neta neta... ¿A poco no son muy chistosos? ¿Ya me entienden por qué les dije que ustedes gobernaron mejor que don Andrés por lo menos en estos dos primeros años?

Y, por último, les voy a decir un secreto a voces.

Ni los van a juzgar ni les van a hacer nada. Porque lo suyo lo suyo de este gobierno es ser…. ¡Un circo de 3 pistas! No un gobierno de primer mundo.