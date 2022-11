Carta dirigida a los de Morena (¿están locos?)

Despreciables Morenazos: en este puente he estado reflexionando con varios amigos sobre la propuesta RETRÓGRADA de su presidente para cambiar el INE.

He analizado con mucho cuidado la iniciativa.

He analizado algunas propuestas inteligentes de los partidos de oposición para mejorar al INE.

He escuchado a las focas de su partido liderada por la foca mayor Mario Delgado aplaudir como locos la iniciativa de su presidente.

He visto por las redes, cómo el gobernador de Morena en Sinaloa se arrastra como una boa diciendo que él está para servirle a su presidente.

A esta víbora asquerosa se le olvidó que al único grupo al que se le tiene que arrastrar y servir es a los CIUDADANOS DE SU ESTADO.

También he notado que los viejos políticos de la generación anterior no han abierto el hocico para protestarle a su presidente sobre la iniciativa de esta ley y de la militarización en nuestro país.

¿Verdad, Pablo Gómez?

Pero lo absurdo de todo esto es que ustedes, bola de borregos ineptos, están aprobando una iniciativa de ley que USTEDES EN EL PASADO todavía perteneciendo al PRD, en su lucha por la democracia, lograron derogar de ese sistema antidemocrático.

Y ahora resulta que porque ustedes son una bola de retrógradas e ineptos, quieren regresar a vivir bajo el YUGO DE UN PRESIDENTE EN LUGAR DE VIVIR EN LA DEMOCRACIA.

Y es aquí donde ustedes me empiezan a volver loco.

Les explico: Ustedes argumentan que el INE es muy caro.

Que el INE nos cuesta 14 mil 500 millones de pesos al año para ser el garante de nuestra democracia en las elecciones.

Y yo les pregunto ¿con qué la comparan?

¿Con los 300 mil millones de pesos TIRADOS A LA BASURA de un aeropuerto de clase mundial con 94 puertas?

O… ¿lo comparan con la porquería y basura del aeropuerto en Santa Lucía que por 14 pinches puertas pagamos 134 mil millones de pesos?

No me digan que están comparando los 14 mil 500 millones de pesos que cuesta el INE con las pérdidas anuales de nuestro gigante encefálico Pemex que ronda alrededor de 224 MIL MILLONES DE PESOS al año.

¿También compararon el presupuesto del INE con las pérdidas anuales de la extraordinaria, avant garde y excepcional CFE?

Si no lo han hecho, con mucho gusto se los digo: las PÉRDIDAS DE LA CFE SON DE ¡¡4 MIL 500 MILLONES DE DÓLARES!! O sea, ¡¡94,500 MILLONES DE PESOS!!

Entonces su argumento de que el INE es muy caro, ES UN ARGUMENTO VERDADERAMENTE IDIOTA ¿verdad?

Sigamos: ¿Cómo de que con esta nueva ley, las elecciones van a ser más transparentes?

Morenazos: ¡¡¡NO MMN!!! ¿Cómo que más transparentes? ¿Acaso este INE no les reconoció su triunfo en la elección presidencial? ¿Acaso este mismo INE no les reconoció su triunfo en los 22 estados que gobiernan y los miles municipios que también gobiernan?

Entonces, su excusa de la transparencia es… ¡otra mamada!

Puedo seguir y seguir desmintiéndolos, pero se me acabó el espacio.

Morenazos, para terminar, les tengo una pregunta reflexión: ¿acaso no será que quieren cambiar al INE porque en estas próximas tres elecciones que vienen, no las ven nada favorables para ustedes, y que con este INE no pueden hacer trampas?

¿Puede ser verdad?