Carta dirigida a los 4 millones que fuimos a la marcha (Adivinen…)

Estimados amigos que fuimos a la marcha: en esta Carta Semanal quiero expresarles de todo corazón mi enorme felicidad que pasé con todos ustedes en la marcha del domingo pasado.

Vernos y saludarnos el uno con el otro con una sonrisa genuina, ignorar las idioteces de la dizque contingencia ambiental y caminando bajo un cielo AZUL maravilloso, verlos sonreír por una causa JUSTA, vernos cantar juntos nuestro Himno Nacional y vernos despertar contra la descomunal tiranía que se vive en nuestro país, me levantó el ánimo.

Ver cómo Andrés se quiere desquitar de todos nosotros, ver cómo Andrés empieza a ver su triste realidad, observando cómo se desmorona Morena, me llena de optimismo para seguir contribuyendo a través de nuestro querido diario EL UNIVERSAL ―sin duda― el mejor diario de México y por supuesto de también de nuestro querido Atypical Te Ve para seguir defendiendo nuestra DEMOCRACIA y nuestra LIBERTAD.

Por lo tanto, mi Carta Semanal de hoy, no será muy larga.

Esta Carta la quiero escribir con una sencilla adivinanza que define muy bien el rumbo hacia donde nos quiere llevar Andrés. ¿Están listos? Ahí les va:

¿Por qué Andrés quiere cambiar al INE cuando este instituto ha sido ético, profesional, IMPARCIAL y le ha dado el triunfo a 20 gubernaturas, 1 billón de municipios y a un trillón de regencias en todo el país en estos últimos 4 años a la BASURA de Morena?

¿Por qué Andrés quiere hacer una contramarcha el domingo 27 de este mes?

¿Por qué y para qué el niñito interno de Andrés actúa como si fuera un candidato opositor en lugar de presidente?

¿Por qué el niñito Andrés, patalea, se enoja y llora por la marcha más exitosa en este siglo dirigida a los LEGISLADORES Y NO A ÉL?

¿Por qué los borregos de los legisladores de Morena no abren el hocico? ¿Por qué Andrés dice que la reforma es para ahorrar lana cuando no es cierto?

¿Por qué Andrés no propuso parar sus BASURAS de Dos Bocas, el TIANGUIS de Felipe Ángeles y su Trenecito de Juguete?

Y ¿por qué Andrés le quitó al INE 4 MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS de su presupuesto para el 2023 y se los dio a no sé quién para las próximas campañas?

Y la GRAN PREGUNTA: ¿qué busca Andrés con todo esto? Muy fácil, Andrés busca TODO EL PODER. Andrés busca TODO EL MAXIMATO.

Y si lo permitimos, Andrés nos estará llevando SIN FRENOS a lo que yo llamaría sin temor a equivocarme a una: DICTADURA A LA MEXICANA.

¡Aguas! ¡ABRAMOS TODOS LOS OJOS!

Andrés es MUY VENGATIVO Y MUY LADINO. Y NUNCA SE DARÁ POR VENCIDO. Si Andrés pierde, Andrés ¡ARREBATA!

Lo bueno de esta realidad es que nosotros los mexicanos, somos mucho más que él… ¡MUCHO MÁS!

Y por cierto, lo de la marcha de “YO SOY EL MÁS GUAPO Y EL MÁS FUERTE “ que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre, con sus acarreados, las tortas, los chescos y los 200 pesotes, es otra de sus ¡MMDAS POPULISTAS! Esta marcha NO ES NECESARIA.

Nosotros los mexicanos sabemos muy bien quién es el más guapo y el más fuerte.

Nosotros los mexicanos sabemos que Andrés tiene al Ejército y a los narcos a su lado.

Y también sabemos que el pobre Andrés necesita ayuda.

Y también sabemos que Andrés conoce muy bien al Dr. Pepe Newman.

Pepe es un gran PSIQUIATRA y en una de esas lo puede ayudar mucho con sus DELIRIOS.

Mientras tanto, amigos que fuimos a la marcha…

¡NO NOS DEJEMOS DE ESTE GOBIERNO TOTALITARIO! ¡VIVA MÉXICO!