Carta dirigida a la 4T (II) (Van de mal en “pior”)

No por mucho madrugar, amanece

más temprano.

Dicho popular mexicano.

Estimada 4T: Prácticamente, ya llevas un año en el poder. Un año en el que se te va a recordar como uno de los peores inicios de gobierno, que un presidente y su gabinete hayan podido tener en la historia de nuestro país. Un año en el que yo como mercadólogo sigo sin entender el significado de tu marca.

Te explico: En mi gremio, sabemos que una marca no es marca si no tiene significación. La gente toma Coca Cola no un refresco. Fuma Marlboro no un cigarro. Y en tu caso, tu marca —como marca— no tiene ninguna significación. Te puedo dar más ejemplos de las marcas, pero en este caso, la mercadotecnia no es el tema de mi Carta Semanal.

El tema de la Carta Semanal, es lo que nos has comunicado durante este año de gobierno. Por esta razón, te citaré los hechos más trascendentes en este año de tu gobierno para que cada uno de mis lectores, saque sus propias conclusiones y decida tu significación.

Empecemos con la COMUNICACIÓN: Nos MENTISTE. Juraste y perjuraste que se iban acabar las saturaciones de spots en los medios masivos. No fue cierto. Triplicaste la frecuencia de spots en todos los medios. Y si contamos tus mañaneras... quintuplicaste. Primera gran mentira.

Sigamos con TU ORIGEN: Decidiste desde hace más de 18 meses que para que pases a la historia, había que ELIMINAR TODO LO QUE LOS ÚLTIMOS 6 PRESIDENTES HABÍAN CONSTRUIDO para el bienestar del país. ¡Vaya que lo cumpliste! Además de dividir al país en lugar de unirlo como lo haría un ESTADISTA EN SERIO.

Has destruido grandes programas sociales que funcionaban maravillosamente bien para implementar tus propios programas los cuales no todos son muy benéficos para los más necesitados. Muchos de ellos, programas clientelares para que voten por tu partido en el 2021. El reparto de dinero que has hecho, es de lo más grotesco que he visto en mi vida. Le pagas $3,100 a los jóvenes desempleados cuando el crimen organizado les paga a muchos de ellos $¡15,000!

Y del programa que creaste de Jóvenes Construyendo el Futuro el cual se iban a integrar 2´300,000 jóvenes, a todas las empresas del país, resulta que según el Inegi, solamente se han incorporado a 37 empresas 42,159 jóvenes.

Ahora hablemos de SEGURIDAD: 100 asesinatos diarios. Fracasos en Culiacán, Sonora y el resto del país. Creas nuevos organismos de seguridad que no sirven para nada.

Menosprecias a nuestro HEROICO EJERCITO. Y para el colmo, estas nuevas organizaciones no sirven para nada, porque por orden de nuestro presidente, a los delincuentes no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Basta con que sus mamás los regañen.

¡Ah! pero eso sí. Un juez corrupto mete a la cárcel a Rosario Robles para que no se fugue del país porque enseñó una licencia falsa que ella no falsificó.

Y ese mismo juez corrupto, una semana después, deja libres a 31 narcotraficantes que la policía agarró in fraganti con las drogas, armas y dinero.

Y con la cereza en el pastel, este año será el AÑO MÁS VIOLENTO EN LA HISTORIA MODERNA DEL PAIS. Cuando USTEDES PROMETIERON que en 6 meses se acababa.

Ajá…



Sigamos ahora con la EDUCACIÓN: Se la devolvieron al CNTE. ¡Pobres niños! ¡Pobre país!

EL HUACHICOL: Nos volvieron a MENTIR. ¡¡NO SE HA ELIMINADO!!

Ahora, hablemos de ECONOMÍA: En enero nos prometieron 4% de crecimiento. Nos volvieron a MENTIR. No vamos a crecer absolutamente ni uno por ciento. Al contrario, vamos a DECRECER.

En TURISMO: Pasamos en estos 11 meses, del 6to país más visitado en el mundo, al ¡DÉCIMO!

Y por último: Por un CAPRICHO de nuestro Sr. Presidente, dejamos de construir un aeropuerto a la altura de nuestro país para construir una Central Camionera en Santa Lucía. Ya se tiraron $140 mil millones, y se seguirán tirando más millones de pesos, para construir la basura de Santa Lucía.

Y ya para qué hablar de la refinería inútil en Tabasco y el Tren Maya. Ahora si ya encontré lo que significa la Cuarta Transformación: El Retorno de los Brujos. Y hablando de Brujos:

Sra. Sheinbaum: Hoy se cumplen 6 meses del asesinato de mi colaboradora Ely Gutiérrez. 6 meses que no han hecho nada. ¡Muchas gracias!

[email protected]