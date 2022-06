Carta dirigida a Benito Juárez (tu pupilo ya valió madres)

Estimado tocayo de mi papá y Mussolini:

Con toda tristeza en mi corazón, te escribo mi Carta Semanal para expresarte mi enorme desilusión de lo que le está pasando a Nuestro México Lindo y Querido durante estos últimos 4 años.

No se si estés enterado desde allá arriba, que hay un extraordinario ANIMAL político que lleva 4 años como presidente de nuestro país.

Este cuate tomó protesta como presidente inventando un concepto que ni a Juan Rulfo se le hubiera ocurrido en sus días más pachecos.

Él decidió por sus pantalones, que iba a escribir el cuarto capítulo de la historia en nuestro país. Como si la historia de nuestra nación fuera tan corta...

Ya sé que lo que te voy a contar, no me lo vas a creer. Te juro tocayito de mi papá y Mussolini que no es choro.

Es más, te juro que acabo de recibir una oferta muy jugosa del Museo AUNQUE USTED NO LO CREA DE RIPLEY para comprarme los derechos de esta Carta.

Están tan shockeados que nos quieren pagar un dineral. De hecho, ya tienen apartada una sala en el museo allá en Nueva York titulada “THE CRAZY MEXICAN MONK”. (“EL MONJE LOCO MEXICANO”).

¿Qué te parece?

En fin, querido tocayito de mi papá y Mussolini, iniciemos con lo MENOS RELEVANTE:

Terminó su carrera universitaria en 14 años. Carrera que —por cierto— nunca ejerció. Al tomar protesta como presidente, decidió vivir en un lugar MUCHO MAS HUMILDE que Los Pinos.

Se fue a vivir al humilde y sencillito Palacio Nacional con el pretexto de ver si te encontraba en las noches para poder platicar contigo un ratito. Parece ser que al día de hoy, todavía no te encuentra.

Lo que en mi opinión sí ha hecho EXTRAORDINARIAMENTE BIEN es el tema de COMUNICACIÓN.

Su estrategia de comunicación, ha sido ¡¡BRILLANTE!! Es tan buena, que hasta tiene bocinas para replicar sus mentiras.

Una tal Claudia, otro tal Mario, una gordita no muy simpática que no sé como se llama y así a varios y varias.

Según ellos a esta estrategia le llaman POPULISMO y desgraciadamente unos 18 MILLONES de mexicanos les creen ciegamente.

La fórmula es muy fácil:

¡ECHARLE LA CULPA DE TODAS SUS IDIOTECES AL PASADO!

Sobre todo al Presidente Calderón. Claro, sin importar que Calderón gobernó hace ¡16 años!

Con Peña Nieto no se van a meter, porque parece ser que Enrique tiene motivos muy destructores por si lo tocan.

Cambiemos el tema:

Ahí te va una genial: Mandó construir un triste aeropuerto de QUINTA con 12 puertas, en lugar de terminar el que mandó a hacer Peña Nieto con 94 puertas.

¿Y sabes cuánto nos costó? 300,000 MIL MILLONES DE LA DEUDA A PROVEEDORES DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO, MÁS 132,000 MIL MILLONES por la BASURA de Santa Lucía.

O sea, tenemos el aeropuerto PUERTA POR PUERTA ¡MÁS CARO DEL MUNDO Y DE TODO EL UNIVERSO DEL UNIVERSO!

Y de esas querido tocayo de mi papá y Mussolini, te puedo contar ¡MIL! Como la idiotez de construir un tren o una refinería.

Pero desde esas historias, hay mejores noticias :

Te platico la de esta semana: No sé si fue La Malinche o el Jinete Sin Cabeza que le dio el consejo más ESTÚPIDO DEL MUNDO.

Como tampoco podré saber si esta idiotez fue tomada solito por él. No lo sé… pero ahí te va:

Él solito decidió EXIGIRLE a nuestros socios, vecinos y amigos que inviten a la Cumbre a los 3 países latinoamericanos gobernados por DICTADORES y que si no lo hacían él no iba.

Así, Benito, de ese tamaño. ¿Y qué crees qué pasó ? ¡Pues NO los invitaron! Él cumplió con su palabra y no fue.

Nuestros anfitriones lloraron y lloraron... ¡DE RISA! Porque con esta…. Ya le debemos otra.