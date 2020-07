Carta dirigida a AMLO (Es usted un genio, ¿cómo le hace?)

Estimado Presidente: En mi gremio de la publicidad, existe un precepto muy antiguo que dice: “PERCEPCION MATA REALIDAD”.

Un precepto muy sabio y absolutamente real. Y este precepto viene al caso porque neta, neta, me tiene apantallado: el 48% de la población le sigue creyendo con todo y sus mentiras. ¡Todas!

Y si no me cree, en esta Carta Semanal le presento algunos ejemplos:

Comencemos con su viaje: Usted nos dijo que iba a Washington para la firma del Tratado y a darle las gracias a Trump por el equipo médico que nos regaló. ¡No fue cierto! Fue a pedirle lana y a echarle porras para que los hispanos voten por Trump. Porque, como usted sabe, el Tratado ya estaba firmado y había entrado en vigor 3 días antes de su visita.

Ahora, hablemos de salud: Hace 5 meses dijo que la pandemia iba a tener unos 6 mil muertos. ¡Tampoco fue cierto! 5 meses después, el INEPTO de López-Gatell nos sigue mintiendo y engañando todos los días con cifras apócrifas. Llevamos más de 36 mil muertos y ya estamos en el 4to lugar con más muertes en el mundo y se calcula que la próxima semana llegaremos al 3er lugar mundial. También dijo que no había desabasto de medicinas. ¡Otra mentira! Si no me cree, pregúntele a los padres de hijos con cáncer.

Ahora, hablemos del empleo: Acabamos de ingresar a otros 2 millones de mexicanos al mundo de los desempleados.

2 millones de empleos que muy bien se hubieran podido evitar si usted no cancela el NAIM y Constellation Brands entre otros y que la Sra. Sheinbaum no hubiera parado durante un año y 4 meses las construcciones en nuestra ciudad.

Al día de hoy y por su culpa, 10 millones de mexicanos regresaron a los niveles más bajos de pobreza.

¡Y lo que falta!

Ahora hablemos de la seguridad: Usted dice que la violencia está controlada.

¡Tampoco es verdad!

Seguimos rompiendo mes con mes el récord de más muertos al mes.

Deja libre al Chapito y mete a la cárcel por venganza y sin pruebas a Rosario Robles.

La violencia sigue en aumento y usted dice todo lo contrario.

Cuando la única verdad es que vamos del carajo.

Y por último, usted jura y perjura que ya no existe la corrupción en México.

Presidente:

Mejor, ¡cuénteme una de vaqueros!

¿Cómo sugiere que la corrupción baje si ahora se reparten los contratos sin licitaciones entre los proveedores amigos de su gabinete?

Total, mi querido presidente, a pesar de que usted ha hecho un desmadre de México, la mitad de los mexicanos lo sigue queriendo y creyendo.

Y eso que según el diario digital Contrapeso Ciudadano, en 200 mañaneras usted ha dicho más de ¡¡7,500 mentiras!!

¿Cómo le hace para que le crean?

Una de dos...

O es usted un verdadero artista, o ese público que le cree, es muy pend….

[email protected]