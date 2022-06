Carta dirigida al presidente (¡¡¡Mientes muchísimo!!!)

Prólogo 1. Sra. Sheinbaum, secretarios Adán López y Ebrard, Mario Delgado y Citlalli Hernández… Y a todos los morenarcos: Son unos desvergonzados. Son igual o peor de MENTIROSOS QUE SU JEFE. Son una bola de tramposos asquerosos. Les vale madres la ley y por eso la rompen. ¡¡¡QUÉ PENA DAN!!! Deberían aprenderle a Monreal.



Estimado Andrés:

Nos conocemos desde hace muchos años.

Durante todos estos años he estado del lado de la oposición.

Jamás hemos coincidido en nuestras ideologías.

Sin embargo, durante todos estos años, nos hemos respetado.

Sobre todo, yo que te he respetado como nuestro presidente por tu triunfo abrumador y legítimo que ganaste en las urnas hace cuatro años y que, gracias a Dios, nada más te faltan dos.

Yo como experto en comunicación, mercadotecnia y publicidad conozco perfectamente tu estrategia que hay detrás de las mañaneras.

Más de cinco veces he mencionado en mis Cartas Semanales que esta estrategia es extraordinaria para desviar la atención de la realidad.

Más de cinco veces he comentado que todos los días pones la agenda.

Y también en más de cinco veces he comentado la intención de hacer estas mañaneras: Hacernos pretender que vivimos en el País de las Maravillas o en el país de Nunca Jamás.

Sin duda, tu estrategia merece todo tipo de aplausos, al igual que tus objetivos:

¡PERDURAR LO QUE MÁS SE PUEDA EN EL PODER!

Tú y tu minigrupo de comunicadores diseñaron el cuento chino de la 4ta Transformación.

Sí, Andrés, ustedes inventaron esa jalada con el ÚNICO OBJETIVO de que pases a la historia como un transformador.

Y lo entiendo.

Muchas personas como nosotros, sufrimos un trauma de pequeños y como resultado, ya de adultos, le queremos demostrar al mundo entero que nuestros familiares estaban MUY equivocados.

¡QUE NOSOTROS SOMOS UNOS GENIOS!

Pero el gran error que veo en tu estrategia es creer que TÚ ESCRIBES Y DEFINES LA HISTORIA.

¡GRAN ERROR!

La HISTORIA, LA ESCRIBE… ¡LA HISTORIA!

¡¡NO TÚ!!

Y te pongo un ejemplo: Si hoy acabaras tus seis años, ¿cómo te calificaría la historia?

¿Como un transformador o como el PEOR de la historia de México?

Qué bueno que aún te faltan dos años.

Sigamos con tu marketing político:

Tu ocurrencia de hablarle a los mexicanos más humildes y -no tan- del neoliberalismo, del conservadurismo, de nuestros adversarios y no sé qué jaladas más que tu público -al igual que yo- no tenemos ni la más remota idea de lo que nos estás diciendo.

Es más, al día de hoy, nos sigue valiendo absolutamente madres.

Sobre todo, los que reciben el dinerito que les regalas.

Y regresando a tus mañaneras:

Le pregunté a nuestro talentoso politólogo, amigo y colaborador de Atypical Te Ve Luis Estrada, cuántas mentiras llevabas desde que iniciaste las mañaneras. ¿Estás listo?

Ahí te va:

Al día de hoy, llevas MÁS DE ¡¡¡75,000 MENTIRAS!!!

O sea… ¡¡UN PROMEDIO DE 93 MENTIRAS AL DIA!!

Todas, mi querido Andrés, DOCUMENTADAS.

¿Ya me entiendes por qué cada día el pueblo bueno te cree menos?

Entonces, ¿por qué te vamos a creer que la inseguridad está bajando cuando justamente el mes de mayo ha sido el ¡¡MES MÁS SANGRIENTO DE NUESTRA HISTORIA MODERNA!!

Y para darle a nuestros lectores una idea de cómo va tu score de muertes violentas, los primeros 43 meses de gobierno en comparación con los mismos meses de gobierno de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, ahí te van estos datos espeluznantes:

Zedillo= 48,141

Fox= 35,309

Calderón= 53,319

Peña Nieto= 74,737

TÚ= 123,364

Está grueso, ¿verdad?

¿Qué puedo concluir?

Que los últimos cuatro presidentes, gobernaron ¡MUCHÍSIMO MEJOR QUE TÚ!

Que estos últimos cuatro presidentes han sido VERDADEROS ESTADISTAS en comparación contigo.

Que estos últimos cuatro presidentes, por supuesto que mentían como tú, pero NUNCA 93 MENTIRAS DIARIAS como tú.

Y, por último:

Mis bendiciones a los dos sacerdotes y al guía de turistas masacrados en Chihuahua.

Que Dios los bendiga.

Presidente: ¿No crees que ya llegó el momento de meterse los abrazos en otro lado?

Te abrazo con cariño.