Carta dirigida al presidente López O. (¿Por qué, presidente?)

Prólogo: Twitter mandado al presidente López Obrador por Mariana Moguel Robles en relación a la injusta detención de su madre Rosario Robles: “Presidente López Obrador: Yo también le he enviado cartas y solicitado audiencias, sin embargo, no he obtenido respuesta. ¿Acaso debo ser familiar de Joaquín Guzmán Loera El Chapo para que me reciba?

Ahí se los dejo…

Presidente: El objetivo de mi Carta Semanal es para expresarle mis mejores deseos para que la pandemia que nos llegó no sea muy trágica y que usted, su gabinete y por supuesto todos los mexicanos salgamos con bien ..

Y también el motivo de mi Carta Semanal es simplemente para preguntarle algunas de sus acciones y decisiones que simplemente no entiendo.

Por supuesto, esta Carta Semanal será con TODO RESPETO. Comencemos:

1.- ¿Por qué en lugar de cerrar el NAICM no auditó a las empresas corruptas que usted decía que había y así habría ahorrado un DINERAL que hoy le hubiera ayudado a resolver el grave problema de la salud?

2.- ¿Por qué decidió degradar al Honorable Ejército Mexicano como albañiles para construir Santa Lucía y así, eliminar la posibilidad de generar nuevos empleos que tanto se necesitan, independientemente que nuestros honorables y queridos soldados están para protegernos?

3.- ¿Por qué destruyó el sistema de salud cuando funcionaba mil veces mejor que su Insabi?

4.- ¿Por qué le entregó al CNTE la educación de nuestros hijos, sobre todo si la reforma antigua estaba funcionando muy muy bien?

5.- ¿Por qué dejó sin albergues a las madres trabajadoras?

6.- ¿Para qué se gastó una supermillonada en construir una refinería cuando éstas ya van de salida?

7.- ¿Por qué rifó un avión sin avión?

8.- Y hablando de aviones: ¿Para qué vuela en aviones públicos habiendo en Presidencia aviones más pequeños?

9.- ¿Por qué hace consultas apócrifas cuando usted ya tomó su decisión?

10.- ¿Por qué le toma el pelo al pueblo “bueno” contándole tantas mentiras y haciendo tantas consultas?

11.- A pesar de no soportar al sector privado, ¿por qué EXTORSIONÓ a 75 empresarios con 20 millones de pesos cada uno para que lo ayuden a salir de la bronca en la que se metió por una rifa muy tonta?

12.- Y a pesar de que ellos lo ayudaron a salir de su bronca, ¿por qué ahora se niega a ayudarlos con plazos para los pagos correspondientes de sus obligaciones?

13.- ¿Por qué quiere tirar a la basura otros 900 millones de dólares para indemnizar a Constellation Brands y no permitir que 34 mil nuevos empleos se desarrollen en esa ciudad ?

14.- Según el estudio de la OMS de hace 7 días, ¿por qué se esforzó tanto para salir calificado como el antepenúltimo PEOR presidente EN EL MUNDO por el manejo de la crisis del CORONAVIRUS?

Y por último:

15.- ¿Por qué en estos 18 meses no ha podido ser el presidente de TODOS LOS MEXICANOS?

Con todo mi respeto, lo saludo afectuosamente deseándole ¡lo mejor! con abrazos y no balazos.

