Carta dirigida al Presidente (¿le gustó Washington?)

Presidente, le platico: este martes debido a mis grabaciones para Atypical Te Ve y mis otras ocupaciones, no pude seguir de cerca su gira a Washington.

A las 7 de noche más o menos, por fin, me pude meter al internet.

Lo primero que hice, fue revisar los periódicos nacionales iniciando con mi EL UNIVERSAL.

En esencia, todos los diarios coincidieron que fue una junta en la cual usted habló unos 30 minutos sin parar como si fuera una mini-mañanera.

Una junta que parece ser que el presidente Biden se aburrió un poco y que lo corrigió varias veces.

Que los acuerdos no fueron muy trascendentes y que, entre esos acuerdos, usted le ofrecía gasolina más barata que en Estados Unidos a los gringos que viven en la frontera.

Parece ser que esa invitación le causó una risa medio burlona al presidente Biden porque obviamente, usted no estaba enterado que eso lo hacen los gringos desde los años 50's sin tener que ser invitados por ningún presidente.

Le sigo platicando…

Termino de ver los periódicos de México y me digo:

"Mi Charlie, echémonos un clavado a ver qué dicen los medios gringos".

El primer medio gringo que me metí como a las 7:30 fue CNN.

¡Vaya Sorpresa!

¡Ni una nota de su viaje!

¡No lo pude creer!

Y mire Presidente que le busqué y busqué.

De ahí me metí al New York Times y no lo pude leer porque cobraban.

Pasé al Washington Post y ¡Cero! ¡Ni una sola nota!

Entonces, decido irme al oeste de los Estados Unidos y me metí a Los Angeles Times. ¿Qué cree?

Tampoco ¡NADA!

La verdad presidente, sí me dio mucho coraje que los medios gringos no hayan tratado muy bien a mi presidente y al presidente de todos los mexicanos.

Pero déjeme platicarle que ahí no termina mi coraje.

Cuando los medios nacionales publican que unos acarreados fueron a "saludarlo" a su hotel, me quedé de a cuatro.

Le pregunté a un político que conoce mucho más que yo estos temas el ¿por qué lo hospedaron en un hotel en lugar de la famosa Blair House donde se hospedan los presidentes que visitan la Casa Blanca?

Mi amigo me explicó algo muy feo del por qué no lo invitaron y que prefiero por educación y discreción no contarlo para que no se nos enferme de una bilis.

Mi rabia siguió creciendo cuando mi amigo me continuó platicando el por qué tampoco lo invitaron al Congreso para que dé un discurso como lo hacen con todos los presidentes invitados a Washington.

¿Para qué le cuento, Presidente?

No quiero que haga corajes y prefiero que regrese a México sano y contento pensando que tuvo un EXTRAORDINARIO viaje y que todo salió mejor de lo pensado.

De todos modos, parece ser que le fue muy bien en la reunión que tuvo con los empresarios mexicanos y los empresarios gringos.

En fin, Presidente, por último, espero que haya tenido un poco de tiempo para irse de shopping a Target para comprarse unos trajecitos y unas corbatas que tanto necesita.

Saludos.