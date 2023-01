Carta dirigida al Monje Loco (dime si ya me volví como tú)

PRÓLOGO: Siento una ENORME ALEGRÍA que el asunto de nuestro admirado Ciro Gómez Leyva esté a punto de resolverse en UN MES.

Pero también….

Siento una ENORME TRISTEZA Y DECEPCIÓN porque el asesinato cometido contra mi Directora Creativa y madre soltera, Eli Gutiérrez, acaecido hace casi 4 AÑOS, en un transporte público frente al Monumento a la Raza, siga sin resolverse dejando a su hijita SIN MADRE.

Final y tristemente ya entendí el porqué.

Así es la vida.

Estimado Monje:

Te escribo mi Carta Semanal para que me eches una manita y me digas si ya me volví loco o estoy perfectamente bien.

Te platico:

Esta es mi primera Carta Semanal del 2023 en el mejor diario de México.

Me tomé unos días de vacaciones, los cuales me permitieron reflexionar con mucha tranquilidad.

Repasar con mucha calma el año que terminó.

Soñar con mis nuevas ideas y planes para este año.

En fin, mi querido Monje, tuve unas reflexiones fantásticas.

Como todas las vacaciones, el tiempo voló y en un abrir y cerrar de ojos, de regreso a casita la primera semana de enero.

Y así de la nada, casi sin desempacar, se viene una avalancha de acontecimientos que la verdad, CREO que me volvieron loco.

Acontecimientos que estoy seguro, le hubieran gustado escribir a Edgar Allan Poe o a Stephen King.

Te los platico:

El 2 de enero, los ministros de la SCJN eligen a su nuevo presidente.

Y ¡pum!

En la ronda dos, los dos ministros más odiados de Andrés son los finalistas.

Y otro ¡pum!

¡Ganó la ministra Norma Lucía Piña!

La primera mujer presidente y la mujer ministra más odiada de Andrés.

Y el ministro contendiente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un verdadero ministro aplaudiéndole y sumándose a la ministra presidenta Piña.

Al ver este resultado, me dije “alguien se va a encabritar mucho esta noche".

Y para el colmo, en la elección para presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el candidato de Andrés, también hizo el ridículo y perdió.

En pocas palabras:

El Poder Judicial, el Tribunal ANTICORRUPCIÓN y el INE ¡¡NOS PERTENECEN!!

Pero eso no fue todo.

De la noche a la mañana, otro ¡pum!

Tres años y medio, de repente… ¡arrestaron al Chapito! ¡¡SIN ORDEN DE APREHENSIÓN!!

Lo arresta el Ejército con un chorro de balazos y con cero abrazos.

Lo primero que me viene a la cabeza fue ¿por qué lo detienen tres años después? ¿Y no una semana después del primer intento?

Y también, ¿por qué ahora sí a balazos y antes no?

Bueno, no han pasado 24 horas de la aprehensión de Chapito y otra vez.. ¡pum!

¡METRAZO!

1 muerto y más de 100 heridos.

La Sheinbaum, en Morelia, de gira, Batres posando para los medios con cara de preocupado.

En un día encontraron al culpable: un pobre SUBDIRECTOR TÉCNICO que, por supuesto, lo acaban de correr.

Y la Sheinbaum y todos… muy bien. Muchas gracias.

Dos días después, la Cumbre con los líderes de México, EU y Canadá.

Otro RIDICULO más.

Es lamentable ver cómo la prensa en el mundo se rió de Andrés.

Y es una vergüenza muy lamentable para muchos mexicanos ver cómo todos los presentes platicaban en inglés mientras Andrés los veía con cara de WHAT.

Y lo peor:

Los memes burlándose de Andrés por su patética actuación en esta cumbre.

Y casi para terminar:

Ayer el único ser humano INTELIGENTE Y CAPAZ en el gabinete de la Sheinbaum, Omar García Harfuch, está a punto de resolver la terrible historia por la que nuestro admirado colega Ciro Gómez Leyva, padeció hace un mes.

En fin mi querido Monje esta es mi Carta Semanal.

¿Quién crees qué esté loco...?

¿Andrés?

¡No, hombre! ¡Claro que no!

Ahora sí, Monje ya entendí por qué te dicen loco.

¿Andrés, loco? ¡Ni en sueños!

Perdón Monje, me acaba de llegar esta nota:

¡¡ÚLTIMA HORA!! ¡¡ÚLTIMA HORA!!

Acaba de anunciar OFICIALMENTE la FES de la UNAM palabras más palabras menos que la ministra Esquivel de Riobóo ¡SÍ SE RIOBÓO LA TESIS!

Que el caso se lo turnarán a la SEP para que decidan si le quitan o no el título.

¡¡¡UPPPPSSS!!!

¿Le metemos una lanita?…