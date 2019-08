Carta dirigida al diputado defecado del PT Óscar Yáñez (¡¡Nunca seremos Venezuela!!)

Diputado Defecado del PT:

Antes de iniciar mi carta sema-nal, le tengo que confesar que hasta el día de hoy lamento la pésima decisión del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong por haberlos revivido sacándolos de la tumba el sexenio pasado.

Su partido representa lo más vil, corrupto y chaquetero que hay en el sistema político mexicano.

Imagínese: ¡Defecan más que el Verde!

Y esto, sí que estaba difícil.

Sabiendo como son, sigo sin entender cómo obtuvieron en la elección pasada siquiera un voto.

Son radicales con vino francés en la mano.

Apoyan al estúpido de Maduro, a la rata de Ortega y al dictador Evo Morales.

Hechos que me demuestran que son absolutamente unos verdaderos idiotas que odian la democracia.

Y en base a su no creencia en la democracia, el martes pasado sale usted con unas declaraciones que hasta los analfabetos de sus compañeros de partido se deslindaron de su comentario.

Y para mis lectores que no estén enterados de su estupidez, aquí la reproduzco:

“Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación, se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24”.

“Solamente ganamos las elecciones, pero no HEMOS DESMANTELADO los poderes fácticos. No los hemos regulado”.

“Aquí tenemos una propuesta que más tarde presentaremos”.

Estas fueron las estupideces que dijo el martes.

¿Y qué cree, diputado defecado?

Que en lugar de escribir esta semana el tema que tenía planeado, lo tuve que guardar en el cajón para contestarle.

Así que… ahí le va:

Vivimos en un país libre.

En las elecciones del 21 y 24, los medios fácticos no opinarán.

Y como en cualquier elección, los spots los enviará el INE con su pauta y los medios simplemente los pautarán.

En segundo lugar: ¿Qué diablos le importa si la derecha contraataca?

Le repito:

Vivimos en DEMOCRACIA no en una DICTADURA.

Y en una democracia como la nuestra, lo que SÍ se permite es la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, aunque le duela a ya sabes quién y sus amiguitos.

Así funciona nuestra democracia.

Y si no le gusta, lárguese con su familia a Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia.

Seguro ahí la van pasar muy bien.

Y por último:

Existe la posibilidad de que en las elecciones del 21, nos podamos llevar la agradabilísima sorpresa que su partido pudiera perder el registro.

¡Sería maravilloso!

Le harían un gran favor al país.

Aunque me queda claro, que como chaqueteros que son, brincarán en un dos por tres a Morena.

¡Son un asco!

P.D: Sra. Sheinbaum:

Sé que ha estado trabajando muy duro en su informe de gobierno.

No entiendo por qué.

En una ciudad donde tenemos nuevos récords de feminicidios, secuestros, asesinatos, ausencia de medicamentos, muerte a la industria de la construcción, desempleo etc., etc., etc., el único informe que podría haber mandado a la Asamblea Legislativa era un informe de media página con letras mayúsculas diciendo lo siguiente: NO HE HECHO NADA.

Ayer se cumplieron 15 semanas de que mi colaboradora Ely Gutiérrez fue asesinada y los ladrones siguen en las calles, felices de la vida.

A nombre de su familia y compañeros de la agencia… ¡Gracias!

Sra. Sheinbaum:

No hay duda: Su nivel de incompetencia ya la rebasó.

