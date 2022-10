Carta dirigida al consultor de imagen español de Claudia Sheinbaum (misión imposible)

Estimado Antoni: Me he enterado a través de la prensa que estás dándole asesoría a Claudia.

También me he enterado que estás cobrando $ 643,000 pesos para asesorarla de agosto a diciembre de este año.

También me he enterado que tu asesoría se está realizando a control remoto desde Barcelona.

Y también me he enterado que tu contrato dice específicamente lo siguiente: "Objetivo de la contratación: Maximizar los procesos digitales de percepción, opinión pública y el contacto ciudadano de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana".

Entre tus tareas se incluye la capacitación de los equipos responsables de la difusión, percepción y opinión pública gubernamental e incluso promover modificaciones en el diseño de políticas públicas.

Y por último, una declaración genial de tu pupila:

El 9 de septiembre del presente año: "Hay una visión ahí de vincular EL ARTE CON LA COMUNICACION DIGITAL".

¿Me puedes explicar que coños es eso? ¿¿¿Vincular el arte con la comunicación digital en una Jefatura de Gobierno???

Entonces, nos pareció interesante y por eso, son $ 400,000 en total por los 7 meses. ¿No que el contrato era por 5 ?

Antoni querido: Tú y yo llevamos metidos más de 30 años en este negocio.

Obviamente, tú y yo no nos leemos las cartas.

Conocemos de costes, producción, asesorías, etc.

Tú y yo sabemos que es IMPOSIBLE que cobres esa ínfima cantidad por todo lo que dice tu contrato.

Es más, tú y yo sabemos que a lo mejor nos pagan esa cantidad por contrato, pero lo demás lo pagan por fuera el resto de nuestros honorarios.

Por cierto, una cantidad aproximada entre 200,000 a 300,000 DÓLARES.

También sabemos que el concepto ese de MAXIMIZAR LOS PROCESOS DIGITALES DE PERCEPCIÓN, OPINIÓN PUBLICA Y CONTACTO CIUDADANO ES LA IDIOTEZ MÁS GRANDE DEL MUNDO.

Que maximizar estos procesos de percepción, etc. lo puede hacer con los ojos cerrados cualquier pasante de ingeniería de sistemas en Afganistán o Saturno.

Como tú y yo sabemos también que la vinculación DEL ARTE CON LA COMUNICACION DIGITAL ES LA MAMADA MÁS GRANDE DEL SIGLO. Además, enseñar todos estos conceptos, si es que existieran, a control remoto, es medio Kafkiano.

Así es mi querido Antoni. Los dos sabemos que esta contratación es una CHARADA más de la Regente de la Ciudad.

Los dos sabemos que el fondo de este asunto es EDUCARLA Y ENSEÑARLE a que sea una candidata respetable y que no haga el ridículo en caso que ella sea la elegida por su Rey Supremo como su sucesora.

Supongo que ya te habrás dado cuenta que tu misión es más que una Misión Imposible. Supongo que ya habrás notado su compulsión por la mentira al igual que su papá Andrés.

Que sus mentiras son tan burdas que hasta sus mascotas se mueren de risa.

Estoy seguro que ya diagnosticaste que su inteligencia es mínima, su carisma es cero, su simpatía nula, su presencia y vestuario cero, su resentimiento al 100%, el pavor a su padre putativo Andrés es gigantesco y que, comparándola con posibles candidatos de la oposición, ya perdió.

Mi visión: Te contrataron arriba de lo que dice tu contrato. Te contrataron para que hagas un milagro.

Te harán dos pagos: El del contrato y el de por fuera.

Y para mí, eso está bien.

Antoni querido: Te respeto y admiro tu trayectoria.

Has ganado campañas excepcionales. Tu ética profesional te respalda.

Pero también sé que NO HACES MILAGROS.

Una recomendación:

COBRA, SAL CORRIENDO Y… ¡NO REGRESES!

Un abrazo.