Tres Prólogos divertidos:

“Si nos va bien, PERDEREMOS menos de 1 millón de empleos por el Covid 19”. Presidente López Obrador.

“Yo NUNCA dije lo que dije”. Dr. López-Gatell.

“No queremos dramatizar sobre el REPUNTE de la inseguridad”. Alfonso Durazo. Secretario de Seguridad.

Nota aclaratoria en esta carta:

Los chinos no saben pronunciar la “R” y la confunden con la “L”.

Mi muy Estimado Amigo Calos:

Con mucha pena te esclibo esta calta para infolmalte que pol óldenes supelioles no publicalemos la entlevista que te hice la semana pasada pol la cantidad de mentilas que nos dijiste.

Mi jefe editolial el Genelal Fu Man Chu está muy molesto polque te bulaste de nosotlos y no nos hablaste con la veldad.

También me pidió mi jefe que te infolme que no eles bienvenido a China.

De veldad Calos, no se polqué te bulaste de nosotlos.

Y pala que te quede clalo polque no publicamos tu entlevista, ahí te van las lazones del polqué no te cleemos:

1.- ¿Cómo te va a cleel el pueblo chino que dejalon a la mitad la constlucción de un glan aelopuelto para constluil otlo que palece una estación de autobuses?

2.- ¿Cómo te vamos a cleel que van a constluil una lefinelía cuando éstas ya van de salida?

3.- ¿Clees que el pueblo chino es tan tonto pala cleelte que no van a telminal la constlucción de una celvecelía en Ensenada, sobletodo cuando los invelsionistas ya inviltielon 90 millones de dólales?

4.- Y algo que veldadelamente nos ofendió:

Que nos tomes el pelo diciendo que su plesidente se mudó a un Palacio MUY LUJOSO pala vivil en austelidad.

De veldad Calos, no te mediste.

5.- Y el colmo Calitos de la hipoclesía: Que el 15 de Septiemble van a lifal un avión ¡sin avión!

6.- Y déjame decilte algo mi quelido amigo:

¿Nos clees unos letlasados mentales diciéndonos que tu plesidente va a cleal 2 millones de empleos de aquí a fin de año cuándo se viene la peol lecesión en la histolia de tu país?

7.- Y déjame pleguntalte algo Calitos:

¿Tú clees que nosotlos aquí en China te vamos a cleel que su plesidente viaja en aviones públicos?

8.- Otla:

No podemos aceptal como lespuesta que tu plesidente ya se gastó todos los aholos que los antelioles gobielnos habían dejado en caja.

Eso no es posible.

Ningún gobielno es tan ilesponsable.

9.- Y en el tema de segulidad… ¿De veldad clees que somos tan idiotas en cleelte que desde que este nuevo gobielno alancó se han loto los lecolds de mayol climinalidad en su histolia modelna?

¡¡Pol Dios Calos!!

No nacimos ayel…

10.- Seguimos:

Me dices que ¿ya no tienen dinelo pala medicinas pelo que sí lo tienen pala complal o constluil 2 estadios de baseball o constluil un tlen inútil que no selá negocio?

11.- Y te dilé lo que más nos ofendió:

¡¡Que nos dijelas que en México se acabó la colupción!!

Pol favol Calitos….

¿Cómo que se acabó la colupción cuando el 75% de las oblas de su gobielno, se entlegan dilectamente sin licitación a los amigos y palientes de los funcionalos de su gobielno?

12.- Y pol último:

¿ Cómo se te ocule decilnos que su gobielno se llama 4T pelo ningun mexicano sabe a ciencia cielta qué significa?

¿4T?

¿Acaso clees que estoy loco?

Yo tengo otros datos... Tú no.

