La riesgosa visita de López Obrador a Washington

En la primavera de 2019 la relación México – Estados Unidos llegó al punto en el cual si México no aceptaba redoblar esfuerzos para detener de manera importante el flujo de migrantes centroamericanos, no se podía hablar de ningún otro tema en la agenda bilateral. Esto parece explicar porque la relación entre los dos países ha fluido relativamente bien luego de que Washington doblegó a México con la complicada amenaza del establecimiento de aranceles a importaciones mexicanas. México cedió mucho y muy rápido en esa negociación, pero ciertamente el resultado ha sido una relativa tranquilidad en la agenda bilateral, no ha habido por parte de Washington mayores opiniones respecto a la contratación de médicos cubanos en México, ni respecto a la posible venta de petróleo a Venezuela, ni al asilo a Evo Morales, ni incluso frente a la captura y liberación de Ovidio Guzmán, temas todos que en otras condiciones hubieran generado tensión. Parece pues, que estando Trump contento con el tema migratorio, que fue una de sus principales promesas de campaña, lo demás está dispuesto a dejarlo pasar.

En un momento en el cual la economía de EEUU y su mercado laboral se han visto gravemente afectados por el mal manejo de la crisis sanitaria, uno de los pocos “logros” que puede presumir Trump ante su electorado es la contención, al menos temporal, de las oleadas migratorias hacia EEUU y para eso le viene bien la visita de AMLO. Puede presentar al Presidente de México y a la guardia nacional mexicana como “el muro” pagado por México.

Es por ello que la Casa Blanca ha mostrado un gran interés en la visita. Y al gobierno mexicano la presión le surtió efecto, pues prefiere que vaya el presidente y continúe la “aterciopelada relación” que tensar las cosas con el vecino y principal socio comercial de México.

La visita del Presidente López Obrador no solamente puede favorecer electoralmente a Trump sino que además alimenta la visión del Partido Demócrata de que tanto la administración pasada, como esta, han favorecido los intereses políticos de Donald Trump. Como prueba de ello, baste leer la carta enviada por 12 prominentes congresistas del Caucus hispano al presidente Trump en la cual le solicitan cancelar la invitación al Presidente de México.

Por si esto fuera poco, la visita podría beneficiar electoralmente a un presidente cuyas declaraciones y políticas racistas y xenófobas han afectado a millones de mexicanos y mexicano-americanos que viven en EEUU, a quienes el gobierno de México profesa protección.

La cooperación entre nuestros países es clave para el interés nacional mexicano. Pero en diplomacia los tiempos son fundamentales, no es el momento adecuado de realizar una visita oficial. Negarse a ello sin mayor explicación hubiera sido complicado, pero podría haberse argumentado que el Presidente López Obrador no viaja al extranjero y que estamos atravesando el pico de la pandemia. Debimos habernos excusado para no exponernos a un riesgoso papel del que México difícilmente saldrá bien librado.

