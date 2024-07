Lo que la ignorancia se llevó

Por: Francisco González de Cossío

Habíamos creado un orden, que la ignorancia se llevó.

El orden no era perfecto, era mejor: nos encaminaba en el camino correcto. Los beneficios del orden no eran inmediatos, tomaban tiempo, como todo lo que vale la pena.

De dicho orden toda la sociedad se beneficiaba. El que unos se beneficiaran más no es motivo de crítica, sino observación: las personas somos diversas: mientras unos trabajan, otros duermen. Mientras unos estudian, otros beben. Mientras unos ahorran e invierten, otros dispendian. Y aunque también es cierto que unos gozaban de herencias (familiares o históricas) de las que no son dignos, el enfoque social no debe ser cómo quitarle a unos, sino cómo beneficiar a muchos.

El orden era plausible en que poco a poco beneficiaba a todos. Paulatina pero constantemente todos los segmentos de la sociedad mejoraban. Paulatina pero constantemente se observaba un proceso gradual de acreción. De inclusión.

Unos se quejan, sin embargo. Dicen que dicho orden beneficiaba a unos mas no a todos. La experiencia enseña algo distinto, sin embargo. Durante el orden que la ignorancia se llevó, todos mejoraban. El que unos no lo pudieran ver obedece a falta de ojo clínico; a estar más enfocado en las cosas de otros, que en el estatus de uno.

Justo cuando el país se acercaba a un punto de inflexión, derrochamos el orden que la ignorancia se llevó. Muchos contribuyeron a ello. Algunos por migajas, otros por ira. Y aún otros por un (falso) sentido de pertenencia que en nada se basa en resultados, sino en dejarnos llevar por cantos de sirena.

Irónicamente, la ruta fue la democracia: contando con voz y voto, en vez de ejercerlo informada e inteligentemente, se usó visceralmente.

No fue una democracia respetable, sin embargo: existió trampa. Existió inducción. Existió coacción. Y en vez de denunciar, se prefiere renunciar.

Nos esperan tiempos difíciles. Volveremos a vivir lecciones que la historia nos había enseñado a superar: la necesidad de la división de poderes, la importancia de las instituciones, lo libertario del mercado, la bendición del Estado de Derecho, el peligro del despilfarro, lo indeseable de dar pescados en vez de enseñar a pescar.

Tomemos nota. Documentemos, aprendamos y comparemos—con el orden que la ignorancia se llevó.

Miembro del Consejo Directivo de la BMA