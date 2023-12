Veljko Paunovic se queda en las Chivas, pero el Pocho Guzmán se va

La confirmación de la permanencia de Veljko Paunovic al frente del Guadalajara es una noticia que alegra a buena parte de los chivahermanos, porque la realidad es que el serbio ha logrado que el equipo recupere cierto protagonismo. Eso sí, le falta lo más importante: Ser campeón.

Sin embargo, el hecho de que Pauno no salga de las Chivas provocará que un jugador importante se vaya de la institución: Víctor Guzmán, quien prácticamente no fue considerado durante la parte final del Apertura 2023. La realidad es que la relación entre el estratega y el Pocho se encuentra totalmente rota, ya que al encargado del grupo no le ha gustado que —desde su perspectiva— no hay compromiso total del atacante, quien podría volver al Pachuca.