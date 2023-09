Veljko Paunovic, firme como el hierro en Chivas

A pesar de los malos resultados en la cancha, a pesar de que en el vestidor se dice que no hay un ambiente agradable, a pesar de lesiones, bajas de juego, reproches arbitrales, cansancio y demás, en Chivas todo está firme, tal y como lo quiere Fernando Hierro. Por lo que llegara a pensarse, en las entrañas del equipo tapatío no se tiene pensado realizar un golpe en el timón, por lo menos no mientras el español esté al frente. El director deportivo lo dejó claro desde su llegada, este será un proceso a largo plazo, en el que se vivirán altas y bajas, como las que se viven en este momento y él es quien tiene la última palabra al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.