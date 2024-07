Uriel Antuna fue utilizado

Todo hace indicar que el sueño de Uriel Antuna por irse a jugar a Europa no podrá cumplirse. Han pasado los días y no hay un arreglo entre el AEK Atenas y el Cruz Azul, lo que ha afectado hasta el rendimiento del futbolista, quien ha perdido la titularidad en el equipo de Martín Anselmi. La perspectiva es que el seleccionado fue utilizado por los representantes del argentino Erik Lamela, para firmar por el cuadro helénico. Lo que es verdad es que pasa el tiempo y Antuna no logra cruzar el océano.

