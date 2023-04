Tres clubes no prestaron jugadores a la Selección Mexicana

Aunque es cierto que Diego Cocca presentó una lista de convocados bastante respetable para el amistoso del miércoles contra Estados Unidos, el técnico de la Selección Mexicana no pudo contar con todos los futbolistas que deseaba.

Resulta que, al no tratarse de una Fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, y hubo tres clubes que no facilitaron a todos los elementos que estaban considerados: los Tigres, el Monterrey y el Toluca, que manifestaron su deseo de que se quedaran en esos clubes para alistar la Liguilla.