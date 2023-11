Toluca ya tiene sus primeras dos bajas para 2024

Aunque todavía no define a su técnico para 2024, la directiva del Toluca ya empieza a delinear el plantel para el próximo torneo, sobre todo en cuanto a las plazas de Futbolistas no Formados en México. De entrada, hay dos que ya no continuarán en la institución. Los volantes chilenos Claudio Baeza y Jean Meneses ya saben que cambiarán de aires, porque con los Diablos Rojos no tienen lugar.

Luego de ni siquiera clasificar al Play-In, en el conjunto mexiquense están conscientes de que se deben dar muchos cambios.