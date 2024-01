Si se queda en las Chivas, Alexis Vega no jugará minuto alguno

Aunque la opción del Cruz Azul está prácticamente cerrada, Alexis Vega todavía tiene esperanzas de jugar durante el primer semestre de este año, ya que el Toluca ha reactivado el interés por contratar al atacante.

Es la única oportunidad que le queda, ya que en las Chivas tienen claro que no jugará si permanece en el club para cumplir los seis meses de contrato que le restan. Más allá de que es un elemento atractivo para el técnico Fernando Gago, desde lo más alto del Guadalajara le han dejado claro que no será utilizado ni un minuto, si no sale vendido.