Se va un histórico de Rayados

Si no se lo han dicho de forma directa, la directiva de Rayados de Monterrey le ha mandado todo tipo de insinuaciones e indirectas muy directas a Rogelio Funes Mori, en el sentido de que ya no lo quiere en el plantel.

Es verdad, el Mellizo es el goleador histórico del equipo regio, pero en los últimos torneos no ha estado a la altura, y aunque sigue marcando y elevando su marca, en los momentos importantes simplemente desaparece, además de que recae en lesiones cada vez con más frecuencia. Lo ofrecieron en el mercado interno y dijo que no. Le buscaron equipo en Argentina y no se vio muy convencido, al igual que en la MLS. La última pedrada al mundialista en Qatar 2022 es la llegada del mexicano-estadounidense Brandon Vázquez, que viene por su puesto, claramente. Hay una oferta de Brasil. ¿La aceptará?

