Desde hace algunos días, las directivas del América y el León acordaron una negociación que incluye la llegada del portero Rodolfo Cota a las Águilas, mientras que el también arquero Óscar Jiménez y el volante Salvador Reyes irían a La Fiera.

No se ha hecho oficial, porque Reyes no se ha arreglado con los Panzas Verdes en cuanto al tema salarial y no está muy convencido de dejar a los azulcrema, así es que todo podría caerse.