¿Por qué el Cruz Azul no anuncia la llegada de Luka Jovic?

Pasan los días y el Cruz Azul sigue sin anunciar la contratación del delantero serbio Luka Jovic. Esto se debe, principalmente, a dos factores.

El primero es que no les ha encontrado acomodo al uruguayo Gabriel Fernández y al griego Georgios Giakoumakis, quienes no entran en los planes del técnico Nicolás Larcamón, pero sí ocupan plaza de jugadores no formados en México.

El otro es que un club de la Liga española ya se metió y ha empezado a hacerle ruido al atacante: El Getafe.

No obstante, en La Máquina esperan que Jovic cumpla su palabra.