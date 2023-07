¿Por qué el Cruz Azul aún no registra a su refuerzo estrella?

El torneo de la Liga MX ya arrancó y el Cruz Azul no ha terminado de registrar a los futbolistas no formados en México que desea tener en su plantilla. ¿La razón? Tiene los nueve cupos disponibles llenos, pero hay un par de jugadores con los que ya no quiere contar, mientras que uno de sus refuerzos estelares sigue a la espera de que se haga un espacio para que pueda ser dado de alta como elemento del club.

El defensa colombiano Willer Ditta ya tiene todo listo para jugar con La Máquina; sin embargo, el uruguayo Christian Tabó y el chileno Iván Morales aún forman parte del plantel y tienen contrato vigente, por lo que la única forma de que dejen su lugar es que se vayan prestados o vendidos.