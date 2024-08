Rodolfo Pizarro desde hace tiempo no las trae todas consigo. Se fue a jugar al AEK de Atenas, gracias a que Matías Almeyda fue su técnico en el Guadalajara, pero la realidad es que no dio el ancho. Lo que se sabe es que el club griego le quiso bajar el sueldo, debido a su mal rendimiento, lo que el mexicano no aceptó y por esa razón está borrado del primer equipo. Almeyda tiene la orden de no utilizarlo ni en juegos amistosos.

