Nuevo escándalo rodea a la Federación Mexicana de Natación

La administración de la Federación Mexicana de Natación, desafiliada por la World Aquatics (antes FINA), vuelve a estar inmiscuida en problemas. Apoyado por David Callejas, coordinador técnico de la FMN, personal a su cargo pretendió entrar a un curso de jueceo que la World Aquatics realizó en Valencia, España, pese a que no tiene esa posibilidad por ser parte del grupo no reconocido.

Cuando llegaron a Europa, representantes de la Unión Americana de Natación se comunicaron con la Comisión Estabilizadora en México para saber si eran parte de su gente, pero al recibir respuesta negativa, no los dejaron ingresar al curso; obviamente, no se quedaron de brazos cruzados e intentaron demostrar que sí tienen una afiliación correcta, pero no pudieron hacerlo y la inscripción les fue negada.