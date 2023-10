Novato de Chivas tiene que empezar de cero

Sigue la incertidumbre sobre qué pasará con los jugadores indisciplinados en las Chivas. La espada de Damocles pende sobre Alexis Vega y Christian Chicote Calderón, cuyos abogados negocian si siguen o no en la institución. Pero ¿qué va a pasar con el novato Raúl Martínez? Muchos señalan que el zaguero es poco culpable del suceso ocurrido en el hotel de concentración del Guadalajara en Toluca, pues su pecado fue estar en el lugar y momento inadecuados, pero eso no lo exime totalmente… Por esta razón, aunque no se le despedirá sí perderá todo lo que había avanzado en el equipo de la Liga MX, y cuando se reincorpore irá a trabajar con el Tapatío de la Liga de Expansión, para desde ahí volver a escalar y ganarse una nueva oportunidad con Veljko Paunovic.

