Monterrey insiste en traer no una, sino dos bombas

Parece que ya es capricho y en Monterrey están necios en mover el mercado no sólo con una, sino con dos bombas. Hace unos días sonó el nombre del español Sergio Canales, estrella del Betis de Sevilla, lo que se descartó por el alto sueldo que percibe. Y aunque parecía que la idea se había olvidado, los Rayados han vuelto a insistir, a aumentar su oferta, y esto le ha interesado al ibérico; mas no es lo único, ya que de nueva cuenta se han puesto en contacto con el Pachuca para hacerse de los servicios de Luis Chávez, que por más que le intentan, no puede irse a Europa.



