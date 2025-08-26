Desde que estuvo en la Liga MX, al mando del Guadalajara, equipo al que hizo campeón en el torneo de Clausura 2017, Matías Almeyda demostró que le gusta el jugador mexicano, tanto que en su estancia en el AEK de Atenas, consolidó la carrera europea de Orbelín Pineda y trató de rescatar la de Rodolfo Pizarro, lo que no logró.

Ahora trata de llevar a Julián Araujo, lateral derecho del Bournemouth inglés, al Sevilla de España, en una muestra más de que confía en el futbolista tricolor.