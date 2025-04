¿Martín Anselmi vuelve a México?

No es un secreto que la estancia del entrenador argentino Martín Demichelis en el Monterrey está más que condicionada. El técnico hace campeón a los Rayados, o se va. Así de sencillo. Pero la dirigencia de los regios no se ha quedado con las manos cruzadas, a la espera de que termine el torneo de Clausura 2025, y se dice que ya han entablado contactos con un “viejo” conocido del futbol mexicano, nada menos que con otro argentino, Martín Anselmi, a quien no le está yendo nada bien en el Porto, después de haber abandonado al Cruz Azul.

En Portugal los días de Anselmi parecen contados... También los de Demichelis en Monterrey.