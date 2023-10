Los equipos que tienen interés en Alexis Vega

Aunque cuenta con una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano, la directiva de los Tigres siempre trabaja para intentar reforzarla, por lo que no le desagradaría la idea de contratar a Alexis Vega, así es que ha empezado a sondear a la del Guadalajara para saber cuáles son las actuales condiciones del atacante, quien está separado de las Chivas tras su enésimo acto de indisciplina.

Sin embargo, el mundialista mexicano en Qatar 2022 no sólo resulta un futbolista atractivo para los felinos regiomontanos. El Toluca (conjunto con el que debutó en la Primera División) y el Mazatlán FC también estarían interesados en él, por lo que todo parece indicar que no se quedará sin equipo, aunque ya no tenga lugar en el Rebaño Sagrado.

