Las Chivas buscan a técnico argentino en caso de que Paunovic se vaya

Luego de la eliminación del Guadalajara en el Apertura 2023, el técnico serbio Veljko Paunovic aseguró que su deseo era mantenerse en el equipo, porque está convencido de que el proyecto va por el camino correcto, además de que desea otorgarle un título de Liga a la afición.

No obstante, la firma para garantizar su permanencia no se ha dado, por lo que la directiva de las Chivas ha empezado a explorar otras opciones en caso de que el europeo dé un paso al costado. Una de las principales es el argentino Fernando Gago, quien recientemente estuvo al frente del Racing Club en su país y es buscado por clubes brasileños, pero la propuesta de entrenar al Rebaño Sagrado le agradaría más, por lo que estaría a la espera en caso de que Pauno no siga.