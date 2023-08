La verdad sobre la supuesta llegada de Jorge Sánchez a las Chivas

Hace algunos días trascendió la posibilidad de que el defensa Jorge Sánchez regresara del Ajax de Países Bajos para reforzar al Guadalajara, lo cual no sucederá, aunque eso no significa que las Chivas no estuvieran interesadas en repatriar al seleccionado nacional formado en el Santos Laguna y con pasado en el América.

Resulta que, en su afán por reforzarse para el campeonato que se reanudará pasado mañana, el Rebaño Sagrado contempló a Sánchez como una posibilidad después de que un grupo de promotores se lo ofreciera. Al club tapatío no le desagradó la idea y empezó la negociación; de hecho, se quedó muy cerca de cerrarla con el club de Amsterdam, pero el futbolista se negó a llegar al Guadalajara, lo que dio por terminado todo.