Ahora que la NFL ha anunciado partidos de temporada regular en Brasil (2024) y España (2025), muchos aficionados se preguntan si la Liga no ha empezado a olvidar a México, que otra vez no estará en su calendario por la remodelación en el Estadio Azteca, de cara a la Copa del Mundo 2026. La respuesta es no.

De hecho, la NFL planea para su regreso al Coloso de Santa Úrsula, ya sea en 2025 o 2026, dos encuentros de campaña regular por año.

