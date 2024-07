La Liga MX, furiosa con los Tigres y Robert Dante Siboldi

A las autoridades de la Liga MX no les gustó ni tantito que el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi ventilara lo sucedido durante su salida de los Tigres, y no debido a que defiendan a los directivos del club regiomontano. Lo que no les agradó es que una situación tan delicada se diera a conocer públicamente.

El charrúa acusa a los dirigentes felinos de inventar que su auxiliar Miguel Fuentes vendió información al Monterrey durante la Liguilla pasada, por lo que emprenderá acciones legales. Es por eso que la Liga MX citará a ambas partes para escuchar su versión.