Se dice que entre algunos clubes está la iniciativa de presentar ante la presidencia de la Liga MX, en los próximos meses, una propuesta para que los jugadores naturalizados cuenten como Formados en México, y no ocupen plaza de No Formados o extranjeros (para hablar en español), como se hace hasta ahora. Esto a todas luces es para seguir teniendo cupos para los foráneos, ahora que se viene la reducción a mediano plazo y que el negocio no flaquee.



