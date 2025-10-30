James Rodríguez se va del León al terminar el torneo

La decisión está tomada: James Rodríguez dejará de ser futbolista del León al término del actual torneo, en el que La Fiera no estará en la Liguilla.

El volante colombiano ya no es feliz en la institución, por lo que su grupo de agentes ya trabaja en posibles opciones para 2026. Algunos clubes de la Liga MX han mostrado interés, pero todo indica que el exjugador del Real Madrid volverá a su país, antes de la Copa del Mundo.