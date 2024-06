Fox Sports también quiere transmitir a las Chivas

A poco menos de dos semanas para que comience el Apertura 2024, el Guadalajara no ha definido qué empresa transmitirá sus partidos como local, ya que el convenio con Televisa termina este verano, aunque eso no quiere decir que el consorcio de avenida Chapultepec no tenga la posibilidad de acordar la renovación.

Sin embargo, los competidores han llegado. Al ya conocido interés de Amazon Prime ahora se suma el de Fox Sports, que ha comenzado a explorar qué tan difícil sería quedarse con las Chivas.