Felipe Ramos rizo es candidato para quedarse al frente de los árbitros, pero ellos no lo quieren

Las deficiencias que han mostrado varios árbitros durante el Clausura 2024 han provocado que muchos equipos hayan comenzado a solicitar un cambio en la presidencia de su Comisión, por lo que en la Federación Mexicana de Futbol empiezan a sondear a algunos candidatos para ocupar el puesto.

Uno que ya fue visto en las instalaciones de la FMF es el exsilbante Felipe Ramos Rizo, quien no es querido entre los árbitros, ya que el actual analista en televisión es uno de sus críticos más fuertes cada semana. Por si fuera poco, fue nombrado persona non grata por el organismo. De hecho, algunos jueces no descartan la posibilidad de irse a huelga si él se queda al frente de la Comisión.