La semana anterior, Televisa cortó la señal del partido entre el Toluca y los Xolos de Tijuana (durante los minutos finales), debido a que estaba por iniciar el Clásico de clásicos América vs Guadalajara.

Esta decisión no gustó ni tantito a la directiva de los Diablos Rojos, que ya se acercó con los altos mandos de la televisora para mostrarle su descontento, porque no está de acuerdo en que en Canal 5 no se haya visto todo su partido.