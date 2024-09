El Piojo despreció a un histórico, y se quedó en Chivas

No hay duda de que Roberto Carlos Alvarado, mejor conocido como el Piojo, es de lo mejor que tiene el Guadajalara en este torneo, es por eso que el que venga una oferta del extranjero por él no es sorpresa. Pues llegó, un equipo histórico de fuera se fijó en Alvarado, pero este les dijo que no… El Flamengo de la liga de Brasil quiso contratar al volante mexicano, quien negó irse al extranjero, pero no fue por falta de ambición, sino porque él quiere irse a Europa, si no se da esto, prefiere quedarse en las mexicanísimas Chivas Rayadas del Guadalajara.

